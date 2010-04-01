США открывают для разработки участки вдоль атлантического побережья

Президент США Барак Обама объявил накануне об открытии больших участков континентального шельфа вдоль атлантического побережья Северной Америки для разведочного бурения на нефть и газ. Вместе с тем, по его словам, заповедные районы в Арктике по природоохранным соображениям останутся закрытым для геологоразведочных работ. Это касается, в частности, Бристольского залива Берингова моря. Вместе с тем США намерены продолжать освоение выделенных ранее участков вдоль северного побережья Аляски.

Выступая на авиабазе Эндрюс близ Вашингтона, Б.Обама заявил, что принимаемые меры - это "часть более широкой стратегии" по переходу США "от экономики, работающей на ископаемых энергоносителях и иностранной нефти, к такой, которая опирается на виды топлива, добываемые на территории страны, и /экологически/ чистую энергию". Он подчеркнул, передает ИТАР-ТАСС, что решение открыть дополнительные прибрежные районы для бурения "далось ему нелегко".

"В конечном счете дело вот в чем: на фоне наших энергетических потребностей, чтобы поддерживать экономический рост, обеспечивать создание рабочих мест и сохранять конкурентоспособность нашего бизнеса, нам необходимо "запрягать" и традиционные источники топлива, пока мы наращиваем производство новых источников возобновляемой, домашней энергии", - сказал американский лидер. Он напомнил, что на долю США в мире приходится "менее 2% запасов нефти, но более 20% ее общемирового потребления".