США открывают для разработки участки вдоль атлантического побережья
Районы Арктики останутся закрытым
Президент США Барак Обама объявил накануне об открытии больших участков континентального шельфа вдоль атлантического побережья Северной Америки для разведочного бурения на нефть и газ. Вместе с тем, по его словам, заповедные районы в Арктике по природоохранным соображениям останутся закрытым для геологоразведочных работ. Это касается, в частности, Бристольского залива Берингова моря. Вместе с тем США намерены продолжать освоение выделенных ранее участков вдоль северного побережья Аляски.
Выступая на авиабазе Эндрюс близ Вашингтона, Б.Обама заявил, что принимаемые меры - это "часть более широкой стратегии" по переходу США "от экономики, работающей на ископаемых энергоносителях и иностранной нефти, к такой, которая опирается на виды топлива, добываемые на территории страны, и /экологически/ чистую энергию". Он подчеркнул, передает ИТАР-ТАСС, что решение открыть дополнительные прибрежные районы для бурения "далось ему нелегко".
"В конечном счете дело вот в чем: на фоне наших энергетических потребностей, чтобы поддерживать экономический рост, обеспечивать создание рабочих мест и сохранять конкурентоспособность нашего бизнеса, нам необходимо "запрягать" и традиционные источники топлива, пока мы наращиваем производство новых источников возобновляемой, домашней энергии", - сказал американский лидер. Он напомнил, что на долю США в мире приходится "менее 2% запасов нефти, но более 20% ее общемирового потребления".