Цена газа для россиян выросла на 15%

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) с 1 апреля повышает оптовые цены на газ для населения в Российской Федерации на 15%.

Это второе плановое повышение цен в текущем году. С 1 января оптовые цены на газ "Газпрома" для населения выросли на 5%, передает РИА "Новости".

Параметры изменения оптовой цены на газ, добываемый "Газпромом", для потребителей Российской Федерации на 2010 год были определены прогнозом социально-экономического развития на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов.

Рост оптовых цен на газ "Газпрома" и его аффилированных организаций для прочих потребителей (кроме населения) с 1 января составил 15%.

ФСТ ранее опубликовала материалы, в которых сообщается, что на 2010 год средняя расчетная оптовая цена на газ в Российской Федерации составляет 2,391 тысячи рублей на 1 тысячу кубометров, в том числе для промышленности - 2,478 тысячи рублей на 1 тысячу кубометров, для населения -1,903 тысячи рублей.

Отметим, официальный курс НБУ на 1 апреля т.г. сотаввляет 10 RUR/2.6868 грн.