Цена нефти Urals выросла в 1,7 раза

Средняя цена на нефть марки Urals в первом квартале 2010 года выросла в 1,7 раза по сравнению с первым кварталом 2009 года и составила 75,2 долл. за баррель, сообщил руководитель сводно-аналитического отдела Минфина России Александр Сакович.

При этом средняя цена на нефть марки Urals в первом квартале 2009 года составляла 43,5 долл. за баррель.

Он также сообщил, что в марте 2010 года средняя цена на нефть сложилась в размере 76,71 долл. за баррель против 45,17 долл. за баррель в марте 2009 года, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Отметим, украинские НПЗ используют для производства нефтепродуктов, в основном, украинскую легкую нефть и российскую нефть Urals.