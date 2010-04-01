НКРЭ выдаст лицензии четырем облгазам
12:23, 01 апреля 2010Энергетика
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Национальная комиссия регулирования электроэнергетики решила выдать лицензии на поставку газа по регулируемому тарифу четырем газоснабжающим компаниям.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение НКРЭ приняла на заседании в четверг.
Лицензии, в частности, будут выданы ОАО «Полтавагаз», ОАО «Харьковгоргаз», ОАО «Киевоблгаз» и ОАО «Севастопольгаз».
Лицензии будут выданы, в связи с истечением срока действия предыдущих, на 5 лет.
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