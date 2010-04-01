НКРЭ выдаст лицензии четырем облгазам

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики решила выдать лицензии на поставку газа по регулируемому тарифу четырем газоснабжающим компаниям.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение НКРЭ приняла на заседании в четверг.

Лицензии, в частности, будут выданы ОАО «Полтавагаз», ОАО «Харьковгоргаз», ОАО «Киевоблгаз» и ОАО «Севастопольгаз».

Лицензии будут выданы, в связи с истечением срока действия предыдущих, на 5 лет.