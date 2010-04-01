Янукович обсудил вопросы цены на газ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обсудил с первым заместителем главы правительства России Игорем ШУВАЛОВЫМ вопросы цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Администрации Президента состоялось заседание рабочей группы по вопросу подготовки визита Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину в мае.

Выступая на встрече с лидерами партий политических и общественных организаций, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что во время участия в заседании рабочей группы обсудил с участником от российской стороны – первым заместителем главы правительства РФ И.ШУВАЛОВЫМ – и другие актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, цены на газ для Украины.

«Как поворачивается язык сегодня у так называемой оппозиции комментировать действия власти, правительства по переговорам с Россией, чтобы изменить условия газового контракта? Где совесть у людей, которые сдали национальные интересы? Они подписали контракт, который сегодня является ярмом на шее всего украинского народа, всей промышленности», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

В качестве примера он напомнил, что сегодня Германия на границе получает газ по 200 долларов за тысячу кубометров, а Украина – по 304 доллара. Президент отметил, что такая ситуация является недопустимой и ее необходимо исправлять.