Одесский НПЗ возобновил работу

Сегодня ПАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» возобновило работу после более чем двухмесячного простоя в связи с плановым капитальным ремонтом.

Об этом УНИАН сообщил представитель компании.

По словам собеседника агентства, сегодня стартовал плановый пуск технологических объектов завода. При этом он добавил, что в ходе ремонтных работ были осуществлены плановая регенерация катализатора риформинга, замена катализатора гидроочистки и изомеризации, работы по реконструкции печи П-1 риформинга с заменой и переобвязкой змеевиков для улучшения ее работы, модернизация компрессоров риформинга с целью повышения их надежности и увеличения межремонтного пробега. Также были выполнены работы по ремонту установок с ревизией и заменой оборудования.

Напомним, Одесский НПЗ был остановлен на ремонт 28 января т.г., возобновление его работы планировалось примерно через полтора месяца.

Как сообщал УНИАН, с июля 2005 года по март 2008 года Одесский НПЗ находился на широкомасштабной модернизации. Проведенная модернизация предприятия открыла возможность увеличить глубину переработки нефти с 56,02% (в 2004 г.) до 78%, нарастить на 2% отбор светлых нефтепродуктов и выпуск вакуумного газойля, уменьшить производственные потери на 0,56%. Модернизация завода позволила выпускать бензин по стандарту Евро-3, дизельное топливо – по стандарту Евро-4.

В результате реализации второго этапа реконструкции Одесского НПЗ, который планируется проводить без остановки производства, глубина переработки сырья возрастет до 96%, а выход светлых нефтепродуктов – до 74%.

Справка УНИАН. Одесский НПЗ способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн. тонн нефти. С 2000 года завод принадлежит российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».

Компании «ЛУКОЙЛ» принадлежат 6 нефтеперерабатывающих заводов в России и за рубежом: в Украине, Болгарии и Румынии. Их совокупная мощность составляет 14 млн. тонн нефти в год.

В 2009 году Одесский НПЗ увеличил переработку нефти на 0,5% по сравнению с 2008 годом – до 2 млн. 051,6 тыс. тонн.