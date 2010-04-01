Поставки венесуэльской нефти в Беларусь через "Одесса-Броды" выгодны

Поставки нефти из Венесуэлы на белорусские нефтеперерабатывающие заводы с использованием украинского нефтепровода "Одесса-Броды" могут быть выгодными для Беларуси и Украины.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал генеральный директор "Сарматии" Сергей СКРИПКА, который в то же время назвал сложным прогнозирование шансов реализации этого проекта.

Он отметил, что стимулом для поиска альтернативных нефтяных поставок стал политический конфликт Беларуси с главным поставщиком нефти - Российской Федерацией, которая с 2010 года лишила белорусов льготных условий импорта "черного золота".

С.СКРИПКА не стал прогнозировать, насколько реальным является желание белорусов заменить российскую нефть поставками из Венесуэлы, а насколько это может быть политической игрой для давления на россиян. "В действительности трудно сказать", - отметил он.

Гендиректор "Сарматии" назвал технически возможным использование "Одесса-Броды", по которому с момента сооружения планировалось поставлять каспийскую нефть в Европу, для прокачки венесуэльской нефти на белорусские НПЗ.

Эксперт признал, что покупка Беларусью венесуэльской нефти на рыночных условиях с доставкой таким маршрутом была бы экономически не выгодна, но заметил, что, скорее всего, белорусские власти договорились о льготных условиях.

"Если бы она (венесуэльская нефть) была бы дороже (российской), не думаю, чтобы они с этим связывались", - сказал С.СКРИПКА.

Гендиректор "Сарматии" отметил, что Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО поставил цель увеличить поставки венесуэльской нефти в 2011 году до 10 млн. тонн, что на 1 млн. больше, чем сейчас транспортируется по "Одесса-Броды" в реверсном режиме.

С.СКРИПКА сказал, что использование украинского нефтепровода, по которому с осени 2004 года поставляется российская нефть из Брод в Одессу, для поставок венесуэльской нефти полезно для проекта создания Евразийского нефтетранспортного коридора.

Он напомнил, что нынешняя мощность "Одесса-Броды" около 10 млн. тонн, которую благодаря незначительным инвестициям можно увеличить до 14 млн. тонн, и использовать свободные объемы для поставок - как планировалось с самого начала - каспийской нефти.

Как сообщал УНИАН, Президент Беларуси А.ЛУКАШЕНКО и Президент Венесуэлы Уго ЧАВЕС договорились об организации поставок венесуэльской нефти в Беларусь. Страна вынуждена искать возможности диверсификации путей поставок нефти из-за увеличения Россией пошлины при поставках своей нефти на белорусские НПЗ.

Предусматривается, что Венесуэла в мае 2010 года поставит в Беларусь через Одесский порт пробную партию нефти объемом до 80 тыс. тонн, а до конца года планирует поставить до 4 млн. тонн.

25 марта Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Игорь ЛИХОВЫЙ заявил, что Украина может предложить Беларуси мощности нефтепровода "Одесса-Броды" для транспортировки нефти из Венесуэлы на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

О возможностях транспортировки нефти в Беларусь из Венесуэлы через “Одесса-Броды” также заявляли эксперты по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ и Александр ТОДИЙЧУК.