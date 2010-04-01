Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг ДТЭК

Международное рейтинговое агентство Moody`s подтвердило долгосрочный корпоративный рейтинг ДТЭК на уровне «B2», прогноз – «негативный».

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте корпоративных коммуникаций ДТЭК. Согласно сообщению, Moody`s также исключил ДТЭК из списка компаний с возможным последующим понижением рейтинга, находящихся под наблюдением Moody’s.

В департаменте объяснили, что подтверждение рейтинга агентство связывает с успехом компании в возобновлении действующих краткосрочных кредитных линий, ожиданием позитивных финансовых результатов компании за 2009 год, несмотря на неблагоприятное макроэкономическое развитие и значительное падение потребления электроэнергии в Украине, а также с политической стабилизацией в Украине после президентских выборов.

По оценке Moody`s, ДТЭК доказал свою способность успешно возобновлять действующие кредиты и привлекать новое банковское финансирование даже в кредитно-неблагоприятной среде.

При этом прогноз «негативный» основывается на низком макроэкономическом прогнозе Украины и мнении о том, что ситуация в украинской банковской системе остается напряженной, что может сдерживать ликвидность ДТЭК и возможности компании по краткосрочному банковскому рефинансированию.

В этом контексте Moody`s отмечает, что будущее развитие рейтинга ДТЭК зависит от способности и желания компании адаптировать свою бизнес-стратегию и корректировать капитальные инвестиции в соответствии с возможностями ее денежного потока.

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

В угольный блок ДТЭК входят ОАО «Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик. По итогам 2009 года доля ДТЭК в угледобывающей отрасли Украины составила 24,4%.

Блок генерации представлен ООО «Востокэнерго» и ассоциированной компанией ОАО «Днепроэнерго», в которой ДТЭК владеет 47,5% акций. По итогам работы в 2009 году доля этих компаний в тепловой генерации Украины составила: «Востокэнерго» – 25,3%, «Днепроэнерго» – 20,5%.

ООО «Сервис-Инвест» и ОАО «ПЭС-Энергоуголь» в составе ДТЭК представляют блок дистрибуции электроэнергии, их доля закупки в ГП «Энергорынок» в 2009 году составила 7,7%.