Председателем правления «Днепроэнерго» назначен Сердюков

Акционеры энергогенерирующей компании ОАО «Днепроэнерго» (Запорожье) на общем собрании 1 апреля решили назначить на должность председателя правления общества Романа СЕРДЮКА вместо Юрия БОЧКАРЕВА.

Об этом УНИАН сообщил заместитель начальника Департамента корпоративного управления НАК «Энергетическая компания Украины» Игорь МАЛЫЙ.

До назначения на должность Р.СЕРДЮКОВ являлся директором Зуевской ТЭС, входящей в состав ООО «Схидэнерго» (ДТЭК).

Ю.БОЧКАРЕВ являлся председателем правления компании с ноября 2007 года. Ранее с февраля 2005 года он являлся генеральным директором энергогенерирующей компании.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе компании, акционеры также обновили правление общества сократив его общий количественный состав с 7 до 5 членов.

В частности, из исполнительного органа общества отозваны Виталий ЗАЙЦЕВ, Владимир ГУЗИЙ, Георгий ЯКОВЛЕВ. Напомним, ранее от обязанностей членов правления были освобождены директор по экономике и финансам Сергей БЕДИН, который был назначен на должность директора ГП «Энергорынок», и Дмитрий ТЕВЕЛЕВ, который возглавил Государственную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.

Вместо них в состав правления избраны исполняющий обязанности директора по экономике и финансам Юрий ЛИТВИНЕНКО, директор по правовым вопросам Галина ПРОЦЕНКО и Ирина АХРИМОВА. Кроме того, переизбран членом правления Вячеслав ЧЕПИГА.

Справка УНИАН. В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт (29% установленной мощности всех ТЭС Украины).

Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВ.

Государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины" принадлежит 50%+1 акция генкомпании, ООО "ДТЭК" – 47,46% акций.