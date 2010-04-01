«Днепроэнерго» повторно приняло решение об увеличении уставного фонда

Акционеры энергогенерирующей компании ОАО «Днепроэнерго» на общем собрании 1 апреля повторно приняли решение об увеличении уставного фонда на 52,07% - до 149 млн. 185,8 тыс. грн., которое уже принималось в августе 2007 года и неоднократно обжаловалось миноритарными акционерами в различных судебных инстанциях.

Об этом УНИАН сообщил заместитель начальника Департамента корпоративного управления НАК «Энергетическая компания Украины» Игорь МАЛЫЙ.

По его словам, повторное утверждение решения о допэмиссии и о присоединении ООО «Инвестиционное общество» было принято в связи с решением Запорожского апелляционного хозяйственного суда от 5 марта т.г., который по иску миноритарных акционеров признал проведенным с нарушениями законодательства и отменил решение об увеличении уставного фонда, принятое на собрании акционеров компании 27 августа 2007 года.

«Поэтому акционерам было предложено повторно проголосовать данный вопрос», - сказал И.МАЛЫЙ, не уточнив количество акционеров, поддержавших проведение допэмиссии, а также миноритариев, обжаловавших решения общего собрания от 7 августа 2007 года.

Напомним, Кабинет министров Украины своим распоряжением (от 13 июня 2007 года №407-р) разрешил НАК «Энергетическая компания Украины» на общем собрании акционеров ОАО «Днепроэнерго» голосовать за увеличение уставного фонда компании. Акционеры «Днепроэнерго» на собрании 27 августа 2007 года решили увеличить уставный фонд на 52,07% - до 149 млн. 185,8 тыс. грн.. в связи с присоединением к обществу ООО «Инвестиционное общество» (входит в ДТЭК). Увеличение УФ должно было проводиться путем дополнительного выпуска 2 млн. 43 тыс. 434 простых именных акций номиналом 25 грн. В результате этой допэмиссии ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) консолидировала 44,279% акций ОАО «Днепроэнерго».

В 2007 г. решение собрания акционеров об увеличении УФ обжаловало ООО «Инвестиционная компания «Бизнес-Инвест» (миноритарный акционер генкомпании), которое посчитало, что его интересы были нарушены.

21 декабря 2007 года Запорожский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными все решения собрания акционеров ОАО «Днепроэнерго» от 27 августа 2007 года, в том числе и об увеличении уставного фонда. Противоположная сторона обжаловала данное решение суда. И 25 января 2008 г. ВХСУ своим постановлением отменил решение Запорожского апелляционного хозсуда. В конце января 2008 г. ООО ИК «Бизнес-Инвест» обжаловало в Верховном суде Украины постановление ВХСУ от 25 января т.г., подтверждающее законность увеличения УФ «Днепроэнерго».

8 апреля Хозяйственная палата Верховного суда Украины удовлетворила кассацию ООО «Бизнес-Инвест» на решение Высшего хозяйственного суда Украины и признала незаконными все решения общего собрания акционеров ОАО «Днепроэнерго» от 27 августа 2007 года.

Справка УНИАН. В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт (29% установленной мощности всех ТЭС Украины).

Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВ.

Государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины" принадлежит 50%+1 акция генкомпании, ООО "ДТЭК" – 47,46% акций.

В 2009 году "Днепроэнерго" увеличило чистый убыток в 14,5 раза – до 236,049 млн. грн., по сравнению с 2008 годом.