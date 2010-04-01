Представители НАК “ЭКУ” утратили доминирующее положение

Акционеры энергогенерирующей компании ОАО «Днепроэнерго» (г. Запорожье) на собрании 1 апреля приняли решение об обновлении Наблюдательного совета общества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, акционеры, в частности, решили отозвать из органа управления представителей НАК «Энергетическая компания Украины» - экс-президента НАК Владимира ЗИНЕВИЧА, экс-вице-президента Александра ЩЕРБАТЮКА, начальника отдела договорной работы Вадима СОЛОМЧЕНКО.

Вместо них в состав Набсовета "Днепроэнерго" введены президент НАК «ЭКУ» Петр ОМЕЛЯНОВСКИЙ, вице-президент Александр ПОЗДНЯКОВ, а также экс-председатель правления «Днепроэнерго» Юрий БОЧКАРЕВ.

Членами Набсовета переизбраны в качестве юридических лиц НАК «Энергетическая компания», ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания», Dtek Holdings Ltd, а также Алексей ЗАХАРЧУК (также является членом Набсоветов ОАО "Донецкоблэнерго" и ОАО "ПЭС-Энергоуголь").

Таким образом, мажоритарный акционер «Днепроэнерго» НАК «ЭКУ» сократило свое присутствие в Набсовете общества с 4 до 3 представителей. Всего в НС компании 7 членов.

Справка УНИАН. ОАО "Днепроэнерго" (г. Запорожье) – ведущая энергогенерирующая компания Украины. Основной вид деятельности – производство электрической и тепловой энергии. Компания зарегистрирована 14 июля 1995 года.

Уставный фонд "Днепроэнерго" составляет 149 млн. 185,8 тыс. грн.

В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт, что составляет 29% установленной мощности всех ТЭС Украины. Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВт.

Государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины" принадлежит 50%+1 акция генкомпании, ООО "ДТЭК" – 47,46% акций.

В 2009 году "Днепроэнерго" увеличило чистый убыток в 14,5 раза – до 236,049 млн. грн., по сравнению с 2008 годом.