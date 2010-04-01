«Днепроэнерго» направит на выплату дивидендов 30% прибыли

Акционеры энергогенерирующей компании ОАО «Днепроэнерго» (г. Запорожье) на общем собрании 1 апреля решили направить на выплату дивидендов 30%, или 3 млн. 784,8 тыс. грн., чистой прибыли, полученной компанией по итогам 2006 года.

Об этом УНИАН в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, 70%, или 8 млн. 831,2 тыс. грн., чистой прибыли будет направлено в резервный фонд компании.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Днепроэнерго» в 2006 году сократило чистую прибыль на 48,3% - до 12,616 млн. грн., по сравнению с 2005 годом.

Справка УНИАН. В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт (29% установленной мощности всех ТЭС Украины).

Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВ.

Государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины" принадлежит 50%+1 акция генкомпании, ООО "ДТЭК" – 47,46% акций.