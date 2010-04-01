Клюев: Цена газа будет приемлемой

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ выразил уверенность, что в результате украинско-российских переговоров относительно изменения условий контракта о поставках российского газа в Украину будут достигнуты позитивные результаты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины, об этом он заявил журналистам после переговоров с первым заместителем главы правительства Российской Федерации Игорем ШУВАЛОВЫМ.

«Мы начали обсуждать эти вопросы, и я думаю, что мы договоримся о приемлемых ценах, как для Украины, так и для России», - отметил А.КЛЮЕВ.

В свою очередь И.ШУВАЛОВ сообщил, что вопрос цены на российский газ для Украины сейчас обсуждается специалистами. «На этот момент переговоры носят рабочий характер», - сообщил он.

Напомним, 25 марта российский премьер Владимир ПУТИН принял украинского коллегу Николая АЗАРОВА и после трехчасовых переговоров подтвердил, что ждать скорых уступок со стороны Москвы Киеву не стоит.

В.ПУТИН выступил с позиций сильного, объяснив, что текущий долгосрочный контракт его устраивает, но он готов обсуждать варианты.

Н.АЗАРОВ пообещал в течение месяца определить, что предложить «Газпрому» взамен.

Согласно действующей ценовой формуле, цена на природный газ для Украины должна вырасти с 305 долл. за тыс. куб. м в первом квартале до 325-340 долл. за тыс. куб. м во втором квартале текущего года.

Справка УНИАН. 19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 годы и об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 годы.

24 ноября 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали дополнения к контракту купли-продажи природного газа, в соответствии с которыми годовое контрактное количество газа на 2010 год установлено в объеме 33,75 млрд. куб. м.