Цена нефти продолжила рост

Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 1 апреля, повысились на фоне оптимистических прогнозов о повышении в будущем спроса на нефть, сообщает АР.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 1,11 доллара - до 84,87 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 1,31 доллара - до 84,01 доллара за баррель.