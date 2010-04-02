Путин едет в гости к Чавесу и Моралесу

В ходе официального визита премьер-министра РФ Владимира Путина в Венесуэлу будет подписан пакет соглашений об управлении совместным предприятием (СП) по разработке блока месторождений "Хунин-6". В частности, будет подписан договор об управлении СП, учредительный договор, устав.

Пакет соглашений будет подписан между ООО "Национальный нефтяной консорциум" (НК "ЛУКОЙЛ", ТНК-BP, НК "Роснефть", Газпром и "Сургутнефтегаз") и структурами государственной компании Венесуэлы Petroleos de Venezuela.

В целом в ходе визита планируется подписание около 10 различных документов.

Премьер-министр России в Каракасе проведет переговоры с главой республики Уго Чавесом, осмотрит самолет Бе-200 ЧС, предназначенный для Венесуэлы, а также примет участие в передаче четырех вертолетов Ми-17 венесуэльской стороне. Вертолеты передаются в рамках контракта, заключенного в 2006г.

Кроме того, запланирована встреча В.Путина с президентом Боливии Эво Моралесом, который специально для этого приедет в столицу Венесуэлы. В переговорах, которые состоятся по инициативе Боливии, планируется обсудить вопросы торгово-экономических связей, взаимодействия в нефтегазовой сфере, в энергетике, а также ряд актуальных международных проблем.

Напомним, совместная разведка и добыча нефти на блоке "Хунин-6" с запасами 53 млрд барр. тяжелой и сверхтяжелой нефти станет первым проектом российского ННК в Венесуэле, передает РБК.