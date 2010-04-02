Украина предлагает РФ поучаствовать в модернизации ГТС

Украина предлагает России обсудить возможность модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС).

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с первым заместителем главы правительства Российской Федерации Игорем ШУВАЛОВЫМ 1 апреля в Киеве, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

«Мы готовы затрагивать вопрос модернизации газотранспортной системы», - подчеркнул Н,АЗАРОВ.

При этом он добавил, что пропускная способность ГТС на входе составляет 288 млрд. куб. м, а на выходе -178 млрд. куб. м в год.

По словам Н.АЗАРОВА, после модернизации ГТС ее пропускная способность значительно повысится.

Кроме того, премьер-министр заметил, что на модернизацию украинской ГТС необходимо намного меньше ресурсов, чем на строительство Россией «Северного потока» и «Южного потока».

Н.АЗАРОВ отметил, что Украина также предлагала рассмотреть вопрос модернизации ГТС и странам ЕС.

«Мы предлагаем России, Европейскому Союзу рассмотреть такую возможность. Наша позиция в том, чтобы после модернизации украинская система стала самым дешевым, самым эффективным, самым надежным путем транспортировки газа к потребителям в Европе», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Напомним, в октябре 2009 года Кабинет министров Украины одобрил концепцию развития и модернизации ГТС Украины на период 2009-2015 годы. В концепции изложены направления инвестиционной деятельности. Прежде всего, делается акцент на модернизацию линейной системы ГТС, модернизацию компрессорных и распределительных станций. Для выполнения планов, изложенных в концепции, будут необходимы 2,57 млрд. долл.