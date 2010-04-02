Цены на газ для населения и ТКЭ повысят?

Министерство экономики Украины предлагает Кабинету министров отменить постановление правительства о сохранении цен на газ для всех категорий потребителей в 2010 г. на уровне 2009 г. и рекомендовать Национальной комиссии регулирования электроэнергетики повысить тарифы для населения, предприятий теплокоммунэнерго, бюджетных учреждений и промпотребителей.

Об этом сказано в официальном письме министерства в адрес Кабмина от 22 марта, текстом которого располагает УНИАН.

Напомним, постановлением №203 от 1 марта т.г. правительство Юлии ТИМОШЕНКО сохранило предельный уровень цен на газ для всех категорий потребителей на 2010 г. на уровне 2009 г.

Согласно официальному письму, Минэкономики считает, что дальнейшее административное сдерживание цен на газ для всех групп потребителей приводит к увеличению расходов Госбюджета по выплатам компенсации НАК «Нафтогаз Украины» по разнице в тарифах, а также к недополучению госхолдингом выручки, которая должна направляться на наращивание собственной добычи газа. Кроме того, отмечают в министерстве, действие указанного постановления может вызвать дефицит средств «Нафтогаза Украины» для расчетов за импортный газ и к признанию НАКа банкротом.

В этой связи Минэкономики указывает, что позиция министерства отвечает позиции НКРЭ, которая предлагает повысить с 1 мая цены на газ для населения на 20%. При этом уровень средней цены газа, отпускаемого населению, вырастет на 15% - до 715,9 грн. за тыс. куб. м.

Кроме того, НКРЭ предлагает с 1 мая также на 20% повысить цены на газ, отпускаемый предприятиям тепловой коммунальной энергетики, - с 872,78 грн до 1047,34 грн. При этом прогнозный уровень компенсации, которую при новом тарифе придется выплатить НАК «Нафтогаз Украины», составит 6,086 млрд. грн.

В то же время Минэкономики считает нецелесообразным отмену льготных цен на газ для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности, которая может привести к снижению их конкурентоспособности.

Как сообщал УНИАН, 31 марта первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ заявил, что КМУ работает над тем, чтобы в текущем году не повышать цену на газ для населения.

«Мы сейчас ведем переговоры с Российской Федерацией. И я надеюсь, что у нас все-таки будут отработаны приемлемые контракты для того, чтобы мы не повышали цены на газ», – сказал А.КЛЮЕВ.

В последний раз розничные цены на газ для населения пересматривались НКРЭ в 2008 году. Тогда цены, вступившие в силу с 1 декабря 2008 года, были увеличены в среднем на 35%.

Цена на газ для ТКЭ не пересматривалась с декабря 2008 года и зафиксирована на уроне 872,78 грн (с учетом НДС, целевой надбавки и транспортировки).

В рамках меморандума правительства Ю.ТИМОШЕНКО и предприятий ГМК и химпрома для 111 предприятий этих отраслей предельный уровень цены на газ был установлен на уровне 1899,25 грн. за тыс. кубометров. Отдельный льготный тариф на природный газ был установлен для 6 предприятий, которые производят азотные удобрения - до 1584,4 грн. за тыс. куб. м. с 1 апреля НКРЭ увеличило цену газа для этой категории потребителей на ІІ квартал 2010 года на 3,7% - до 1633,3 грн. за тыс. куб. м, мотивируя это курсовыми колебаниями национальной валюты по отношению к доллару.

В декабре 2009 года НКРЭ также сохранила уровень предельной цены на газ, отпускаемый бюджетным организациям и другим промышленным потребителям, на уровне 2020,25 грн. за тыс. куб. м (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, расходов на транспортировку и поставку, а также расходов на реализацию газа).

Напомним, повышение тарифов на газ являлось одним из условий для привлечения Украиной кредита Международного валютного фонда.