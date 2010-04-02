Бензин в Украине подешевел

С 26 марта по 2 апреля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты снизились на 1,5-1,8% (в среднем на 1,7%). Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 26 марта по 2 апреля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-80 – снизились на 1,8% – с 7,15 грн./литр до 7,02 грн./литр

Бензин А-92 – снизились на 1,6% – с 7,64 грн./литр до 7,52 грн./литр

Бензин А-95 – снизились на 1,5% – с 8,13 грн./литр до 8,01 грн./литр

Дизельное топливо – снизились на 1,7% – с 7,13 грн./литр до 7,01 грн./литр

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 г. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.