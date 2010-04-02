Минэкономики предлагает увеличить на 80% цену угля

Министерство экономики Украины предлагает с апреля повысить цену угля, отпускаемого государственными угледобывающими предприятиями на условиях EXW-шахта, для коксующегося угля в 2,1 раза – до 950 грн. за тонну (без НДС), для энергетического – на 58% – до 695,71 грн. за тонну.

Об этом сказано в официальном письме министерства в адрес Кабинета министров от 22 марта, текстом которого располагает УНИАН.

Таким образом, в среднем стоимость товарной продукции, отпускаемой госшахтами, предлагается увеличить на 79% - до 695,71 грн. за тонну (без НДС).

Минэкономики отмечает, что, по данным Минуглепрома, в 2009 году средняя цена на коксующийся уголь, отпускаемый с госшахт, составляла 451,32 грн. за тонну (без НДС), на энергетический – 440,13 грн. за тонну.

При этом себестоимость добычи угля на госшахтах в 2009 году составляла для коксующегося угля – 997,23 грн. за тонну, для энергетического – 667,92 грн. за тонну.

Как считают в Минэкономики, увеличение отпускных цен до предложенных параметров создаст условия для бездотационной работы государственных шахт и снизит нагрузку на Госбюджет в рамках программы продержки угольного сектора по программе компенсации разницы себестоимости.

Напомним, что базовая закупочная цена энергетического угля, отпускаемого государственным оператором рынка угольной продукции ГП «Уголь Украины» тепловым электростанциям НАК «Энергетическая компания Украины». не пересматривалась с сентября 2008 года и была зафиксирована на уровне 527,76 грн. за тонну (без НДС). В январе 2010 года между Минтопэнерго и Минуглепромом была достигнута договоренность об увеличении базовой стоимости угля, отгружаемого НАК «ЭКУ», на 10% – до 580,53 грн. за тонну (без НДС) с 1 января. Однако фактически данная договоренность не вступила в силу и уголь в первом квартале этого года отгружался по старой цене.

В 2009 году на ТЭС НАК «ЭКУ» было поставлено 21,4 млн. тонн угля, в том числе от ГП «Уголь Украины» - 17,6 млн. тонн.

Предприятия Минуглепрома в прошлом году добыли 38,441 млн. тонн рядового угля, что на 15,3%, или 6,945 млн. тонн, меньше, чем за 2008 год, в том числе, коксующегося – 9,133 млн. тонн, энергетического – 29,306 млн. тонн.