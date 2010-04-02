Соболев: Украина будет покупать российский газ по 310-320 долларов

В оппозиционном правительстве прогнозируют, что во втором полугодии Украина будет приобретать российский газ по 310-320 долл. за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель оппозиционного правительства, народный депутат фракции БЮТ Сергей СОБОЛЕВ сегодня на пресс-конференции.

«Насколько нам известно, после московских переговоров цена на газ для Украины осталась рыночной», - отметил С.СОБОЛЕВ.

Он напомнил, что эта цена регулируется в пределах «большого российско-украинского энергетического договора, где формульный подход четко устанавливает порядок расчетов».

«Сегодня можно прогнозировать, что эта цена на следующее полугодие будет приблизительно 310-320 долларов», - заявил С.СОБОЛЕВ.