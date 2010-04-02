Оппозиция: власть намерена продать России часть активов ГТС

Глава оппозиционного правительства, народный депутат от БЮТ Сергей СОБОЛЕВ заявляет, что во время следующего раунда переговоров с Россией по газовому вопросу представители Кабинета министров Украины будут обсуждать реальную возможность продажи российской стороне части активов украинской газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.СОБОЛЕВ заявил сегодня во время пресс-конференции.

Он сообщил, что на будущей неделе в четверг ключевым вопросом во время заседания оппозиционного правительства станет сфера энергетической безопасности государства, в частности будет рассматриваться ход и перспективы ведения нынешним Кабмином газовых переговоров с Россией.

Будет «рассматриваться вопрос подготовки так называемого «московского соглашения», которое, насколько нам понятно, имеет продолжение, поскольку первый раунд переговоров провалился. Нас очень взволновала и встревожила информация, которая начала поступать от главы правительства Николая АЗАРОВА и профильных министров, что мы можем выйти на вариант Беларуси, когда фактически будет газовое соглашение относительно продажи пакета акций «Укртрансгаза» российской стороне», - заявил С.СОБОЛЕВ.

Он подчеркнул, что это противоречит Конституции и законам Украины, ведь газотранспортная система является объектом, обеспечивающим основы национальной энергетической безопасности Украины.

С.СОБОЛЕВ также добавил, что оппозиционное правительство будет осуществлять контроль, мониторинг и соответственно будет реагировать на действия власти по подготовке государственного бюджета на 2010 год. Кроме того, оппозиция будет контролировать соблюдение властью социальных стандартов.