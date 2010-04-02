НАК «ЭКУ» заявляет, что сохранила большинство

НАК «Энергетическая компания Украины» заявляет, что сохранило большинство в наблюдательном совете энергогенерирующей компании ОАО «Днепроэнерго» (Запорожье) по итогам ротации в органе управления, произведенной на общем собрании акционеров 1 апреля.

Об этом сказано в заявлении пресс-службы НАК «ЭКУ», обнародованном на официальном сайте компании.

Согласно заявлению, интересы компании в обновленном набсовете представляют 4 из 7 членов – президент НАК «ЭКУ» Петр ОМЕЛЯНОВСКИЙ, Александр ПОЗНЯКОВ, НАК «ЭКУ» как юрлицо и Юрий БОЧКАРЕВ, который является сотрудником НАК «ЭКУ», занимая должность советника президента компании.

«Таким образом, НАК «Энергетическая компания Украины», имея большинство голосов в наблюдательном совете, в действительности сохранила решающее влияние на принятие решений относительно деятельности ОАО «Днепроенерго» и будет иметь возможность реализовывать полностью свои права акционера», - подчеркивается в заявлении пресс-службы.

Пресс-служба также подчеркивает, что на вчерашнем собрании акционеров не принималось повторное решение об увеличении уставного фонда компании, а лишь заслушан и утвержден отчет мероприятий по возобновлению предприятием платежеспособности, предусмотренных планом санации, который был утвержден ранее судом.

Как сообщал УНИАН, на общем собрании 1 апреля акционеры ОАО «Днепроэнерго» обновили состав набсовета общества. Акционеры, в частности, решили отозвать из органа управления представителей НАК «Энергетическая компания Украины» - экс-президента НАК Владимира ЗИНЕВИЧА, экс-вице-президента Александра ЩЕРБАТЮКА, начальника отдела договорной работы Вадима СОЛОМЧЕНКО.

Вместо них в состав Набсовета "Днепроэнерго" введены президент НАК «ЭКУ» Петр ОМЕЛЯНОВСКИЙ, вице-президент Александр ПОЗДНЯКОВ, а также экс-председатель правления «Днепроэнерго» Юрий БОЧКАРЕВ.

Членами Набсовета переизбраны в качестве юридических лиц НАК «Энергетическая компания», ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания», Dtek Holdings Ltd, а также Алексей ЗАХАРЧУК (также является членом Набсоветов ОАО "Донецкоблэнерго" и ОАО "ПЭС-Энергоуголь").

Справка УНИАН. ОАО "Днепроэнерго" (г. Запорожье) – ведущая энергогенерирующая компания Украины. Основной вид деятельности – производство электрической и тепловой энергии. Компания зарегистрирована 14 июля 1995 года.

Уставный фонд "Днепроэнерго" составляет 149 млн. 185,8 тыс. грн.

В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт, что составляет 29% установленной мощности всех ТЭС Украины. Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВт.

Государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины" принадлежит 50%+1 акция генкомпании, ООО "ДТЭК" – 47,46% акций.

В 2009 году "Днепроэнерго" увеличило чистый убыток в 14,5 раза – до 236,049 млн. грн., по сравнению с 2008 годом.