Строительство АЭС «Белене» может начаться к 2011 году

Строительство болгарской АЭС «Белене» может начаться к 2011 г, «если все планы удастся реализовать", - заявил в Вашингтоне министр экономики, энергетики и туризма Болгарии Трайчо Трайков, сообщает Газета.Ру.

Данный проект Трайков назвал «очень болезненным». Это вызвано, в частности, сложностями в его реализации. Они возникли у Болгарии в связи с финансовым кризисом и обострились осенью 2009 года. Тогда инвестор - германский концерн RWE, претендовавший на 49% акций АЭС, взял «самоотвод». Сейчас, по словам Т.Трайкова, Болгария «ищет стратегического партнера». «Думаю, в середине апреля мы решим этот вопрос», - сказал министр, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

По оценкам Трайкова, «если все будет хорошо, строительство начнется к 2011 году, а первую продукцию станция даст в 2014 году».

Одним из основных участников проекта по строительству АЭС «Белене» является Россия. Ожидается, что она будет финансировать работы через специально созданную проектную компанию и готова вложить за два года в общей сложности 1,9 млрд евро. При этом российская сторона в дальнейшем рассчитывает на то, что новый стратегический инвестор вернет ей вложенные средства. ИТАР-ТАСС