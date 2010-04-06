Украина подготовит для РФ предложения по снижению цены на газ

Украина в ближайшие дни подготовит предложения России относительно возможностей снижения цены на российский газ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом договорились главы двух государств Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ во время встречи 5 апреля в Москве.

Сегодня Президент Украины дал задание премьер-министру Николаю АЗАРОВУ вместе с руководителями топливно-энергетического комплекса подготовить такие предложения для России, говорится в сообщении.

Также, отмечают в пресс-службе главы государства, В.ЯНУКОВИЧ намерен обсудить газовые вопросы с Президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ во время визита в Казахстан, который запланирован на 7 апреля.

“Мы будем искать союзников и выходить на наших российских партнеров с конкретными предложениями”, – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.