Украина подготовит для РФ предложения по снижению цены на газ
Сообщает пресс-служба Януковича
Украина в ближайшие дни подготовит предложения России относительно возможностей снижения цены на российский газ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом договорились главы двух государств Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ во время встречи 5 апреля в Москве.
Сегодня Президент Украины дал задание премьер-министру Николаю АЗАРОВУ вместе с руководителями топливно-энергетического комплекса подготовить такие предложения для России, говорится в сообщении.
Также, отмечают в пресс-службе главы государства, В.ЯНУКОВИЧ намерен обсудить газовые вопросы с Президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ во время визита в Казахстан, который запланирован на 7 апреля.
“Мы будем искать союзников и выходить на наших российских партнеров с конкретными предложениями”, – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.