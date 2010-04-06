Украина теряет возможность снизить «газовую» зависимость от России

Украина, соглашаясь на участие России в модернизации национальной газотранспортной системы, теряет возможность снизить «газовую» зависимость от РФ, появившуюся благодаря подписанию с ЕС весной прошлого года декларацию о модернизации украинской ГТС.

Об этом пишет польская Gazeta Wyborcza.

Издание назвало анонсированные украинским премьер-министром Николаем АЗАРОВОМ переговоры об участии россиян в модернизации ГТС «радикальным поворотом в политике Киева», напомнив, что реализация Брюссельской декларации способствовала бы реальной интеграции Украины с ЕС.

«Фактически, это договоренность была первым шагом для объединения украинских и европейских энергетических сетей и интеграции Украины с ЕС», - отмечается в публикации.

Издание отмечает, что изменение схемы поставок было бы выгодно как получающему около 80% импортного газа через украинскую ГТС Евросоюзу, так и самой Украине.

«Киев мог бы защищаться от претензий «Газпрома», которые не отвечают европейскому законодательству, которое, среди прочего, предусматривает прозрачное установление транзитных ставок. После модернизации ГТС Киев мог бы уменьшить импорт газа из РФ, поскольку не нужно было бы столько технического газа для подержания давления в трубе. «Газпром» также не мог бы обвинять украинцев в воровстве газа», - написала газета.

Gazeta Wyborcza отметила, что россияне очень остро критиковали подписанную Украиной декларацию, добиваясь своего участия в принятии решений по модернизации украинской ГТС, которую им теперь, фактически, предлагают украинские власти.

«Этого как раз хотела Москва», - отмечается в публикации.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что по вопросу модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС) Украина будет вести переговоры как с Россией, так и с Европейским Союзом.

«Сейчас, естественно, мы предусматриваем подход к модернизации трехсторонний. Это участие России, участие Европейского Союза и, самое главное, - участие украинской стороны… Естественно, мы будем консультироваться с представителями Европейской комиссии», - заявил Н.АЗАРОВ, отвечая на вопрос, насколько актуальна декларация о модернизации ГТС, подписанная в Брюсселе в марте прошлого года.

Вместе с этим, премьер-министр подчеркнул, что с момента подписания эта декларация практически не выполнялась. «Она не выполнялась. Не выполнялась, прежде всего, украинской стороной, соответственно, и Европейский Союз, подписав эту декларацию, никаких реальных шагов не предпринимал для ее выполнения. Поэтому мы, находясь в оппозиции, критиковали такую позицию украинских властей», - сказал Н.АЗАРОВ.