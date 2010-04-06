Четвертый энергоблок Ривненской АЭС остановлен

Четвертый энергоблок Ривненской АЭС 3 апреля 2010 года в 00.00 был остановлен согласно с заявкой, поданной станцией 2 апреля, с целью устранения дефектов оборудования второго контура охлаждения.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины

Согласно сообщению, остановить энергоблок на планово-предварительный ремонт решили в выходные дни, когда потребность в электроэнергии резко сокращается.

По словам директора по производству ГП НАЭК «Энергоатом» Владимира ГОРОХОВА, в ходе обследования энергоблока выявлено повреждение штока главной паровой задвижки, а также регулировочного клапана высокого давления. По его данным, энергоблок планируется запустить в работу 8 апреля в 6.00.

Нарушений границ и условий безопасной эксплуатации не было.

Второй контур энергоблока, где обнаружено повреждение клапана, не является радиационным, поэтому радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

На 9.00 6 апреля в работе находились два энергоблока АЭС суммарной мощностью 1390 МВт.