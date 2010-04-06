ТД «Укртатнафта» изменил состав Набсовета и правления

Общее собрание акционеров ЗАО «Торговый дом «Укртатнафта» изменило состав Наблюдательного совета и правления. Об этом УНИАН сообщили в компании.

По предоставленной информации, из состава Наблюдательного совета отозван акционер Долмейдж Холдингз Лимитед (Dolmage Holdings Limited) в лице трех уполномоченных представителей. Вместо небо избран акционер Долмейдж

Холдингз Лимитед (Dolmage Holdings Limited) в лице двух уполномоченных представителей.

Также из состава правления ТД отозвана первый заместитель председателя правления Галина СИНОТОВА, которая занимала эту должность с 19 января 2009 года.

Вместе с тем, членами правления стали Евгения АЛЕКСЕЕВА, которая работала юрисконсультом ДП ООО «Фирма «Юрбизнесконсалтинг» и Сергей КОРЖОВ, который работал заместителем директора по экономической безопасности ООО «Изумруд ЛТД».

Новые члены правления не владеют акциями в уставном капитале ТД.

Напомним, акционер Долмейдж Холдингз Лимитед (Dolmage Holdings Limited) владеет 31,0237% акций в уставном капитале ЗАО «Торговый дом «Укртатнафта».

ЗАО «Торговый дом «Укртатнафта» осуществляет поставки нефтепродуктов крупнейшего производителя в Украине ПАО «Укртатнафта».