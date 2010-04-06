Минуглепром рассчитывает привлечь в этом году 5 млрд. грн.

Министерство угольной промышленности Украины рассчитывает привлечь на капитальное строительство и техническое переоснащение государственных угледобывающих предприятий в 2010 году 5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр угольной промышленности Юрий ЯЩЕНКО, выступая на пленуме ЦК профсоюза работников угольной промышленности.

По его словам, в проекте Госбюджета-2010 на эти нужды будет предусмотрено 1,3 млрд. грн., остальные средства планируется привлечь в качестве инвестиций, за счет оптимизации расходов государственного угольного сектора, а также кредитов, которые будут привлекаться под государственные гарантии. При этом министр отметил, что Минфин уже предварительно согласовал закладывание в бюджет средств для предоставления государственных гарантий под будущие кредиты.

Кроме того, Ю.ЯЩЕНКО сообщил, что предварительно в проект бюджета 2010 года заложен объем государственной поддержки по себестоимости угольной промышленности в объеме 6,2 млрд. грн.

Министр отметил, что привлечение данных средств в развитие отрасли позволит переломить ситуацию по сокращению угледобычи и стабилизировать государственный угледобывающий сектор. В частности, сообщил Ю.ЯЩЕНКО, министерство прогнозирует, что в 2010 году государственные угледобывающие предприятия увеличат добычу рядового угля на 1,8%, или на 0,7 млн. тонн, до 39,1 млн. тонн.

Ю.ЯЩЕНКО также добавил, что в настоящее время министерство приступило к формированию долгосрочного стратегического плана развития государственного угольного сектора, основным заданием которого является достижение к 2012 году докризисных объемов угледобычи (2007 года).

Как сообщал УНИАН, в 2007 году угледобывающие предприятия Украины снизили добычу угля на 6%, или 4,82 млн. тонн, по сравнению с 2006 годом – до 75,437 млн. тонн.

Добыча коксующегося угля в 2007 году сократилась на 5,8%, или 1,749 млн. тонн, – до 28,396 млн. тонн, энергетического – на 6,1%, или 3,071 млн. тонн, – до 47,041 млн. тонн.

В 2008 году угледобывающие предприятия Украины увеличили добычу угля на 2,8%, или 2,116 млн. тонн, по сравнению с 2007 годом – до 77,654 млн. тонн.

Предприятия Минуглепрома в 2009 году добыли 38,441 млн. тонн рядового угля, что на 15,3%, или 6,945 млн. тонн, меньше, чем за 2008 год, в том числе, коксующегося – 9,133 млн. тонн, энергетического – 29,306 млн. тонн.