Шуфрич не исключает, что взрыв в Ялте мог произойти из-за техники
17:08, 06 апреля 2010Энергетика
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Из-за неправильного ее использования
В МЧС не исключают, что причиной взрыва на Ялтинской станции водообеспечения могло стать несоответствующее использование газовой техники.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сказал министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.
«Среди причин взрыва рассматривается, в том числе, несоответственное использование газовой техники», - сказал он, добавив, что на месте события работают специалисты.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 апреля, в 4.15 в Ялте произошел взрыв в одноэтажном здании операторской по запуску насосов чистой воды Крымского республиканского предприятия водоканализационного хозяйства Южного берега Крыма. Погиб оператор станции.
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