Шуфрич не исключает, что взрыв в Ялте мог произойти из-за техники

В МЧС не исключают, что причиной взрыва на Ялтинской станции водообеспечения могло стать несоответствующее использование газовой техники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сказал министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.

«Среди причин взрыва рассматривается, в том числе, несоответственное использование газовой техники», - сказал он, добавив, что на месте события работают специалисты.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 апреля, в 4.15 в Ялте произошел взрыв в одноэтажном здании операторской по запуску насосов чистой воды Крымского республиканского предприятия водоканализационного хозяйства Южного берега Крыма. Погиб оператор станции.