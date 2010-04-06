Минуглепром намерен создать единое снабженческое предприятие

Министерство угольной промышленности Украины намерено создать государственное предприятие «Укруглеснаб», которое будет выступать единым оператором по закупкам оборудования и материалов для государственных угледобывающих предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр угольной промышленности Юрий ЯЩЕНКО, выступая на пленуме ЦК профсоюза работников угольной промышленности.

По его словам, создание такого предприятия позволит снизить расходы госшахт при закупке расходных материалов.

«Мы можем получить финансовый выигрыш от оптовых заказов – металл, оборудование, взрывчатка, лес и так далее», – сказал министр, отметив при этом, что в настоящее время из-за присутствия в данном сегменте большого количества посреднических компаний государственный угледобывающий сектор неоправданно нарастил затраты на приобретение расходных материалов.