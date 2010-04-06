Минуглепром оптимизирует кредитный портфель

Министерство угольной промышленности намерено оптимизировать кредитный портфель единого государственного оператора рынка угольной продукции ГП «Уголь Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили сегодня журналистам министр угольной промышленности Украины Юрий ЯЩЕНКО.

По его словам, на сегодняшний день кредитный портфель предприятия достиг 800 млн. грн., при этом кредиты, в основном, привлекались на невыгодных условиях. В частности, кредитная ставка по некоторым из них достигает 30%.

Министр уточнил, что кредиторами госпредприятий выступают 12 банковских учреждений, при этом основные кредиторы - ПАО «Альфа-Банк» и ПАО «Проминвестбанк».

По словам Ю.ЯЩЕНКО, министерство намерено провести перекредитование существующего кредитного портфеля под меньшую кредитную ставку.

«Будем решать, перекредитовкой будем решать… Есть установка правительства - 12-14%. Будем так решать», - отметил министр.

По его словам, перекредитование кредиторской задолженности «Угля Украины» может происходить как в государственных банках, так и в других кредитных учреждениях.

Министр также добавил, что в настоящее время на уровне Минуглепрома и Минтранса идет согласование графиков погашения задолженности «Угля Украины» за услуги «Укрзализныци» по перевозкам угольной продукции. Ю.ЯЩЕНКО уточнил, что на сегодняшний день задолженность составляет около 600 млн. грн.

«Идет согласование графиков. В ближайшее время выйдем на утверждение», - сказал министр.

Справка УНИАН. ГП «Уголь Украины» является оператором Оптового рынка угольной продукции и осуществляет продажу практически всего угля, добытого на угольных предприятиях, находящихся в управлении Минуглепрома.