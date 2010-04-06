Соколовский: Казахстан был и остается союзником Украины

Казахстан был и остается потенциальным союзником Украины, в том числе и в переговорах с Российской Федерацией по газовым вопросам.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«Казахстан всегда был и остается потенциальным желанным союзником Украины в вопросах двух- и многостороннего сотрудничества в энергетической сфере, в частности, и в газовой. В том числе, в сотрудничестве и с Россией, и с Туркменией, и с Азербайджаном, и с Грузией, а также с западными странами. Взаимодействие наших стран может быть энциклопедическим примером: Казахстан настолько интересен Украине, насколько Украина Казахстану», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, Казахстан многие годы обеспечивал транзит туркменского газа, который через Россию поступал в Украину, и заинтересован в транзите своей нефти через Украину в Европу.

"Вопрос комплексный: газ - нефть - ядерная энергетика может очень серьезно сработать на дальнейшее развитие сотрудничества. Транзит нефти - это, может быть, больший интерес Казахстана, чем Украины, а с нашей стороны больший интерес - транзит туркменского газа, для обоих актуально развитие ядерно-энергетического комплекса, в частности. его топливной составляющей, - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Таким образом, подчеркнул он, у Украины и Казахстана есть серьезный

интерес для взаимовыгодного сотрудничества. Б.СОКОЛОВСКИЙ убежден, что официальная Астана, как и раньше, позитивно настроена в отношении официального Киева.

Б.СОКОЛОВСКИЙ подчеркнул, что Украина с 2003 года де-юре получала туркменский газ через Казахстан – до конца 2005 года по межправительственным договорам, позже, до конца 2008 года – через "РосУкрЭнерго".

"Астана всегда была союзником Киева, но правительства Украины, к сожалению, были не всегда последовательны в выполнении договоренностей с Казахстаном", - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Также эксперт считает, что перспективным для Украины и Казахстана является и сотрудничество в сфере ядерной энергетики. "Казахстан активно работает над созданием своего ядерно-энергетического комплекса. В частности, особое внимание уделяет разработкам урановых месторождений, созданию элементов ядерно-топливного цикла, внедрению ведущих технологий. В этих сферах есть абсолютно обоснованные перспективы для украинско-казахского сотрудничества, как на двустороннем уровне, так и в рамках международных программ", - отметил эксперт.

Также Б.СОКОЛОВСКИЙ напомнил, что еще в 2005 году рассматривался проект

строительства с участием казахстанской стороны в Украине перевалочного терминала для сжиженного газа, однако, к сожалению, он не был реализован.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ намерен обсудить газовые вопросы с Президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ во время визита в Казахстан, который запланирован на 7 апреля.

"Мы будем искать союзников, и выходить на наших российских партнеров с

конкретными предложениями", - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

5 апреля Президенты Украины и России во время встречи в Москве договорились, что Украина в ближайшие дни подготовит предложения России относительно возможностей снижения цены на российский газ.