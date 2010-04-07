Мировые цены на нефть повысились
08:00, 07 апреля 2010Энергетика
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В пределах 0,3 доллара
Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,27 доллара - до 86,15 доллара за баррель.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,22 доллара - до 86,84 долларов за баррель.
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