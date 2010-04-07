Мировые цены на нефть повысились

Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 6 апреля, повысились в пределах 0,3 доллара на фоне позитивных данных о состоянии экономики США - крупнейшем мировом потребителе энергоресурсов, сообщает РИА Новости

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,27 доллара - до 86,15 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,22 доллара - до 86,84 долларов за баррель.