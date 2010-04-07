Необходимо снизить цены на российский газ для выхода из кризиса

Первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ убежден, что без изменения цены на российский газ Украине будет очень тяжело выходить из кризиса.

Как сообщается на сайте правительства, об этом он заявил сегодня.

А.КЛЮЕВ отметил, что если существующая цена на газ - 300 долларов за тысячу кубометров - сохранится для Украины и в дальнейшем, то промышленные предприятия будут неконкурентоспособными. "И, исходя из этого, нам будет очень тяжело выходить из кризиса", - сказал он.

По словам первого вице-премьер-министра, контракт о поставках газа, подписанный Юлией ТИМОШЕНКО, является очень тяжелым как для экономики в целом, так и для промышленных предприятий в частности.

"Особенно сложно - химической отрасли, горно-металлургическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству", - заявил А.КЛЮЕВ, добавив, что цены, которые сейчас установлены, являются неподъемными для нашего государства. Он отметил, что цена на газ влияет не только на рост промышленного производства, но и на стабилизацию всего топливно-энергетического комплекса, в частности, финансовый баланс НАК "Нафтогаз".

По его словам, за результатам визитов Президента и главы правительства Украины в Москву создана рабочая группа, и на уровне экспертов идут переговоры об изменении условий контракта.

А.КЛЮЕВ отметил, что правительство делает все, чтобы смягчить последствия роста цены на газ для промышленных предприятий. "Мы продлили льготы для химической промышленности и горно-металлургического комплекса по электроэнергии и железнодорожным тарифам. Мы сейчас также проводим ряд других мероприятий для поддержки базовых отраслей промышленности", - сказал он.