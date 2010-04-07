"Газпром" начал укладку труб газопровода Nord Stream по дну Балтики
09:06, 07 апреля 2010Энергетика
0
Торжества состоятся 9 апреля
Об этом сообщили РИА «Новости» в газовом холдинге, сославшись на главу компании Алексея МИЛЛЕРА.
Глава "Газпрома" сообщил, что торжественные мероприятия, приуроченные к началу строительства, пройдут 9 апреля в районе города Выборг. В них примут участие высокопоставленные представители стран-участниц проекта и Еврокомиссии.
Газопровод Nord Stream протяженностью около 1,2 тысячи километров - принципиально новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Запуск первой нитки пропускной способностью 27,5 миллиарда кубометров газа в год намечен на 2011 год. Строительство второй нитки к 2012 году позволит увеличить пропускную способность Nord Stream до 55 млрд. кубометров в год.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter