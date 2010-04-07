Украина предложит России сотрудничество в атомной энергетике

Украина предложит России активизировать сотрудничество в сфере атомной энергетики, увеличение поставок российской нефти и электроэнергии в Европу через украинскую территорию в обмен на снижение цены на газ.

Об этом пишет газета «Сегодня» (№75 от 7 апреля) со ссылкой на свои источники в Кабинете министров Украины.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ вместе с руководителями топливно-энергетического комплекса подготовить предложения российской стороне относительно снижения цены на газ. О возможности рассмотреть такие предложения главы двух государств В.ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ договорились во время встречи в Москве 5 апреля.

В частности, по информации «Сегодня», речь идет о совместном строительстве в Украине двух новых ядерных реакторов типа ВВЭР российского производства и об отказе Украины от сотрудничества в атомной энергетике с американской фирмой «Вестингауз», которое развивал предыдущий Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Россия готова выделить Украине кредит в 3 млрд. долларов на постройку двух энергоблоков – по одному на Ривненской и Хмельницкой АЭС, сообщает издание.

Также, пишет газета, будут увеличены поставки российской нефти в Европу, в том числе по нефтепроводу Одесса – Броды (в реверсном режиме, как сейчас), и российской электроэнергии через Украину в Европу.

«На этих условиях газ может поставляться нам дешевле, но точная цена пока неизвестна. От консорциума по эксплуатации нашей газовой трубы не отказались, но этот вопрос уже не главный – его отложили на потом», - констатирует газета «Сегодня».