Кабмин перенес рассмотрение бюджета-2010 из-за неопределенной цены на газ

Кабинет министров перенес рассмотрение вопроса об одобрении проекта бюджета на 2010 год с сегодняшнего заседания на понедельник, 12 апреля, поскольку на сегодняшний день еще не определена новая цена на газ, закупаемый в России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

«Проект бюджета готов. Надо поставить только одну цифру – это стоимость газа, после чего необходимо будет пересчитать некоторые параметры», - сказал А.КЛЮЕВ.

В частности, он отметил, что необходимо будет откорректировать размер дотаций НАК «Нафтогаз Украины» на погашение разницы тарифов, которая на сегодняшний день предусмотрена в размере 7,5 млрд. грн.

«Если цена будет снижена (на газ – УНИАН), то, естественно, будет снижена либо вообще ликвидирована дотация НАК «Нафтогаз Украины». Также в зависимости от стоимости газа будут пересчитаны и субсидии», - сказал А.КЛЮЕВ.

При этом он не стал называть ожидаемую цену на газ, подчеркнув, что чем она будет меньше, тем лучше.

Справка УНИАН. В настоящее время газ для Украины обходится в 305 долл. за 1 тыс. кубометров, для Европы – в 300 долл. за 1 тыс. куб. м, для Беларуси – в 122 долл. за 1 тыс. куб. м.