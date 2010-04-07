РФ и Украина будут вести переговоры по цене на газ на корпоративном уровне

Переговоры с Украиной по цене на газ будут вестись на корпоративном уровне. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО в Братиславе, передает РИА "Новости".

"У "Газпрома" уже существуют контракты, они начинают обсуждать, и это самое главное - корпоративная составляющая. Чем меньше политики, тем лучше", - сказал С.ШМАТКО.

Он сообщил, что вскоре состоится российско-украинская встреча по энергетике.

"Мы в ближайшее время проведем подкомиссию по энергетике", - сообщил он.

В то же время министр подчеркнул, что заседание этой подкомиссии и переговоры с украинской стороной по цене на газ не связаны и идут независимо.

Справка УНИАН. Контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" на поставки топлива был подписан 19 января 2009 года. В прошлом году для Украины была сделана скидка в 20% от европейской цены на газ, в 2010 году стороны перешли к рыночной стоимости. В зависимости от цены на нефть, стоимость "голубого топлива" варьируется - в первом квартале этого года она составляет 305 долларов за тысячу кубометров, во втором квартале должна повыситься до 320 долларов.