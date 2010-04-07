«Энергоатом» увеличил прибыль в 9,2 раза

НАЭК «Энергоатом» в 2009 году увеличила чистую прибыль в 9,2 раза, или на 869,044 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 974,310 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, чистый доход компании в прошлом году увеличился на 4,4% – до 10 млрд. 920,1 млн. грн.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.