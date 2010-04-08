Мировые цены на нефть понизились
Почти до 85 долл./барр.
Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,56 доллара - до 85,59 доллара за баррель.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,96 доллара - до 85,88 доллара за баррель.
По данным Минэнерго США, запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 2 миллиона баррелей, запасы бензина уменьшились на 2,5 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 1,1 миллиона баррелей. Эти данные практически не отличаются от опубликованных ранее данных Американского института нефти (API) и также могут свидетельствовать о снижении роста спроса на топливо в США.