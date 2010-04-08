Мировые цены на нефть понизились

Цены на нефть на мировых рынках в среду снизились на фоне укрепления курса доллара, а также после публикации данных управления по энергетической информации министерства энергетики США о том, что запасы нефти в стране за прошедшую неделю увеличились, сообщает РИА Новости

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,56 доллара - до 85,59 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,96 доллара - до 85,88 доллара за баррель.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 2 миллиона баррелей, запасы бензина уменьшились на 2,5 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 1,1 миллиона баррелей. Эти данные практически не отличаются от опубликованных ранее данных Американского института нефти (API) и также могут свидетельствовать о снижении роста спроса на топливо в США.