RosUkrEnergo сконцентрировала 14,5% акций «Запорожгаза»

Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) сконцентрировала в собственности 14,5% акций ОАО «Запорожгаз» (г. Запорожье).

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что соответствующее уведомление от регистратора «Запорожгаз» получил 6 апреля т.г.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году «Запорожгаз» увеличил чистый убыток в 4,5 раза, по сравнению с 2008 годом, - до 107,344 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО по газоснабжению и газификации «Запорожгаз» (г. Запорожье) занимается транспортировкой газа распределительными трубопроводами, а также продает газ населению и бюджетным учреждениям в Запорожской области.

50% акций ОАО «Запорожгаз» принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», 24,7594% - ЗАО «Газтек» (г. Киев), 14,5% - RosUkrEnergo AG (Швейцария).