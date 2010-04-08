"Нафтогаз" и "Газпром" договорились увеличить объем закупки газа

НАК «Нафтогаз Украины» и ЗАО «Газпром» договорились об увеличении объема закупки газа Украиной в 2010 году с 33,7 до 36,5 млрд. кубометров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины, соответствующая договоренность была достигнута сегодня в Москве в ходе встречи министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО и председателя НАК «Нафтогаз Украины» Евгения БАКУЛИНА с председателем ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ.

Согласно сообщению, в ходе переговоров рассматривались меры по обеспечению стабильных поставок газа в Украину и Европу. Также в рамках визита украинская делегация планирует обсуждение ряда вопросов подготовки согласованных позиций к очередному, шестому заседанию Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-российской межгосударственной комиссии.

Как сообщал УНИАН, 25 марта т.г. в Москве в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР заявил, что цена российского газа для Украины будет зависеть также от объемов его закупки.

26 марта т.г. в Киеве Н.АЗАРОВ заявил, что Украина будет закупать у России газа столько, сколько будет необходимо для внутреннего потребления.

Справка УНИАН. 19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали два контракта:

- купли-продажи на период с 2009 по 2019 год;

- об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

24 ноября 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали дополнения к контракту купли-продажи природного газа от 19 января 2009 года, в соответствии с которыми годовое контрактное количество газа на 2010 год установлено в объеме 33,75 млрд. куб. м.