«Энергоатом»: Украина и РФ в мае подпишут соглашение

Президент НАЭК «Энергоатом» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ прогнозирует подписание рамочного межправительственного соглашения Украины и Российской Федерации по совместной достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в мае.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в Киеве в четверг.

По его словам, НАЭК «Энергоатом» и Минтопэнерго в конце 2009 года направили российской стороне, в том числе и потенциальному партнеру по достройке станции - ЗАО «Атомстройэкспорт», проект межправсоглашения. Ю.НЕДАШКОВСКИЙ сообщил, что российская сторона уже высказала свои замечания к проекту, которые не носят принципиального значения.

В частности, у российской стороны не вызывает возражений пункт об обязательном размещении до 60% заказов при строительстве блоков на предприятиях Украины.

«Рамочный документ в целом согласован и может быть подписан в ходе весенних встреч на высоком межгосударственном уровне», - сказал Ю.НЕДАШКОВСКИЙ.

При этом президент НАЭК отметил, что доля возможного кредитования российской стороной строительства блоков является предметом дальнейших переговоров и будет зафиксирована уже непосредственно в кредитном соглашении.

Кроме того, Ю.НЕДАШКОВСКИЙ не исключил, что в ходе межгосударственных встреч на высшем уровне может быть подписан долгосрочный контракт на поставку топлива для украинских АЭС после 2010 года.

«Может быть (договор) подписан», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго приняло решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392Б, разработанный для Балаковской АЭС в России.

С целью реализации проекта 18 февраля 2009 г. Кабинет министров принял постановление №118 «О первоочередных мерах по строительству 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС». В нем четко определен тип реакторной установки и заказчик строительства – НАЭК «Энергоатом». Также упрощена процедура закупки основного оборудования и проектирования новых энергоблоков - у одного поставщика.

Предварительная стоимость сооружения 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС составляет около 15 млрд. грн.

Ранее президент НАЭК «Энергоатом» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ заявлял, что финансирование проекта будет осуществляться следующим образом: 85% – российская сторона предоставляет кредит со ставкой Libor + 3% и 15% – украинская сторона. Погашение тела кредита – через 6 месяцев после ввода в эксплуатацию новых энергоблоков.