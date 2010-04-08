Эксперт скептически оценивает нефтегазовые перспективы Украины

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь СЕМИВОЛОС скептически оценивает перспективы Украины практически реализовать предложения о сотрудничестве в нефтегазовой сфере Казахстана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.СЕМИВОЛОС заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, комментируя результаты вчерашнего визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Казахстан.

«Откровенно говоря я считаю, что украинской стороне нечего реально предложить казахам. Украинские предложения на этом рынке предложений не котируются», - считает эксперт, учитывая инициативы В.ЯНУКОВИЧА относительно участия украинских специалистов и предприятий в разработке газовых месторождений Казахстана, а также транзита казахстанской нефти.

В то же время, И.СЕМИВОЛОС высказал предположение, что положительным фактором в развитии украинско-казахстанских отношений в экономической сфере является деятельность первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА, который, по словам эксперта, «имеет непосредственную заинтересованность» в этом.

«И можно считать, что именно наличие такой непосредственной заинтересованности будет способствовать этим проектам», - сказал эксперт.