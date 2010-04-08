НКРЭ продлила лицензию «Херсонгаза»

Национальная комиссия по регулированию электроэнергетики Украины (НКРЭ) на сегодняшнем заседании продлила лицензии на газоснабжение и газификацию ОАО «Херсонгаз», а также «Николаевгаз», «Кременчуггаз», «Запорожьегаз» и «Хмельницкгаз».

По информации пресс-службы ведомства, соответствующее решение было принято по результатам рассмотрения на открытом заседании вопроса о нарушениях лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности данных предприятий. В частности, о нарушениях лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по снабжению природным газом по регулируемому тарифу ОАО «Николаевгаз» и ОАО «Херсонгаз», а также о нарушениях лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по снабжению природным газом по регулируемому тарифу и по распределению природного и нефтяного газа ОАО «Одессагаз», ОАО «Хмельницкгаз» и ОАО «Запорожьегаз».

Указанная лицензия дает право на ведение хозяйственной деятельности по распределению природного, нефтяного газа и газа (метана) угольных месторождений, а также поставке природного газа, газа (метана) угольных месторождений по регулируемому тарифу.

Согласно решению комиссии, срок действия лицензий – с 14 апреля 2010 года по 13 апреля 2015 года.

Компании обязаны до 1 октября 2010 года внести соответствующие изменения в уставы относительно своей хозяйственной деятельности.