«Энергоатом» продлил тендер на закупку ядерных материалов

НАЭК «Энергоатом» решила продлить сроки тендера на закупку гексафторида урана, который компания планирует закупить для реализации коммерческого контракта с американской компанией Westinghouse.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам президент НАЭК «Энергоатом» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ.

По его словам, тендер продлен до мая текущего года в связи с просьбами, поступившими от потенциальных участников.

«Тендер продлен где-то до мая», – сказал он.

При этом Ю.НЕДАШКОВСКИЙ уточнил, что интерес к тендеру проявили несколько иностранных компаний, в том числе URENCO, USAC, Areva, а также российская компания «Техснабэкспорт».

Как сообщал УНИАН, НАЭК «Энергоатом» в начале марта т.г. объявила торги по закупке гексафторида урана. НАЭК планирует закупить гексафторид природного урана и обогащенный гексафторид, включая его производство из сырья заказчика.

Торги объявлены в рамках выполнения контракта с компанией Westinghouse (США), подписанного в марте 2008 года, о поставке с 2011 года американского ядерного топлива на украинские АЭС.

Гексафторид планируется закупить в количестве, необходимом для обеспечения перегрузки двух энергоблоков ВВЭР-1000 в 2011 г. и ежегодной перегрузки трех энергоблоков ВВЭР-1000 в 2012-2015 гг. Так, в 2010 году компания планирует закупить 369,5 тонн гексафторида с поставкой в июле и декабре. В период 2011-2014 гг. компания намерена ежегодно закупать 519,6 тонн гексафторида.

После закупки ядерные материалы планируется передать Westinghouse для фабрикации ТВС на заводе американской компании в Швеции.

Заявки на участие в тендере планировалось приниматься до 10 апреля, а отобрать поставщика – до конца мая т.г.