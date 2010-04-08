Cобрание акционеров «Полтаваоблэнерго» не состоялось

Cобрание акционеров ОАО «Полтаваоблэнерго», назначенное на 6 апреля, не состоялось из-за отсутствия кворума. Об этом УНИАН сегодня сообщил представитель предприятия.

По его словам, на собрании планировалось рассмотреть итоги работы компании за 2009 год и основные направления деятельности в 2010 году. Также в повестке дня были вопросы о внесении изменений и дополнений в Устав и положения, которые регламентируют внутреннюю деятельность компании, и ряд других вопросов.

Напомним, с 2001 г. ОАО "Полтаваоблэнерго" не могло провести собрание акционеров из-за отсутствия кворума и провело его только 24 марта 2010 года, рассмотрев ряд кадровых вопросов.

ОАО "Полтаваоблэнерго" владеет распределительными электрическими сетями, расположенными на территории Полтавской области, предоставляет услуги по транспортировке и поставке электроэнергии.