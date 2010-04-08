«Энергоатом» считает выгодными условия контракта с Westinghouse

Президент НАЭК «Энергоатом» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ считает выгодными ценовые и опциональные параметры контракта на поставку ядерного топлива с американской компанией Westinghouse в 2011-2015 годах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

«Базовая схема контракта вместе с теми опциями, которые в нем прописаны, позволяет нам достаточно оптимально планировать и влиять на ценообразование», – сказал Ю.НЕДАШКОВСКИЙ.

Также он отметил, что в настоящее время компания не может окончательно говорить о том, какой поставщик – Westinghouse или «ТВЭЛ» – будет выгоднее украинской стороне с 2011 года, поскольку на сегодняшний день продолжаются переговоры с российской стороной о заключении долгосрочного контракта на поставку топлива с 2011 года.

«У нас пока нет базы для сравнения, поскольку контракт с российской стороной еще не заключен. Но те оценки, которые мы выполнили на сегодня, дают нам возможность отвечать на данный вопрос (выгодности контракта с Westinghouse – УНИАН) – да, нам комфортно», – подытожил Ю.НЕДАШКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в марте 2010 года «Энергоатом» и Westinghouse подписали контракт на поставку ядерного топлива с 2011 года.

Контракт предусматривает поставки ядерного топлива производства американской компании для реакторов ВВЭР-1000 украинских АЭС в течение 2011-2015 годов для обеспечения ежегодной плановой перезагрузки не менее трех энергоблоков.

В частности, планируется поставка 630 топливных сборок. При этом стороны договорились, что в случае потребности объемы поставок топлива могут быть увеличены до трех дополнительных перегрузочных партий ежегодно.

Кроме того, контракт предусматривает, что в случае, если по итогам опытной эксплуатации топливо НАЭК «Энергоатом» по не зависящим от него причинам не сможет получить разрешение Госатомрегулирования на промышленную эксплуатацию американского топлива, компания имеет право расторгнуть контракт без каких-либо дополнительных затрат со своей стороны.

Также «Энергоатом» будет иметь право досрочно прекратить действие контракта в случае массового технического отказа топлива Westinghouse.

Справка УНИАН. ГП НАЭК «Энергоатом» и компания Westinghouse (США) начали реализацию проекта квалификации ядерного топлива, производимого американской компанией, в 2000 году. В ходе первого этапа проекта в реактор третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС было установлено шесть тепловыделяющих сборок (ТВС) производства Westinghouse. Второй этап предполагает загрузку в реактор этого энергоблока еще 42 сборок.

Весной 2007 года «Энергоатом» завершил проведение международного тендера по отбору поставщиков природного концентрата урана и услуг по его обогащению для дальнейшей реализации совместного с Westinghouse проекта. Победителем тендера в части поставок урана было признано украинское госпредприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат» (Днепропетровская обл.), в части предоставления услуг по конверсии и обогащению – ОАО «Техснабэкспорт» (Россия).

Если процесс квалификации и лицензирования американского топлива украинским регулятором завершится успешно, то в 2011 году вступит в силу контракт между НАЭК «Энергоатом» и Westinghouse на поставку топливных кассет США для трех из пятнадцати отечественных энергоблоков.

В настоящее время ядерное топливо на все 15 энергоблоков действующих атомных станций Украины поставляет российская корпорация «ТВЭЛ».