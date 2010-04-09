Нефть дешевеет

Стоимость нефти в четверг в Нью-Йорке понизилась до 85,2 доллара за баррель из-за роста запасов нефти в США, укрепления доллара против евро и негативных данных американской экономической статистики, сообщает РИА Новости

На 18.28 мск на электронных торгах в Нью-Йорке нефть с поставкой в мае подешевела на 68 центов, или на 0,8%, - до 85,2 доллара за баррель. На 18.38 мск спотовая цена на нефть марки Brent с майской поставкой в Лондоне понизилась на 61 цент, или на 0,7%, - до 84,35 доллара за баррель.

На 18.44 мск четверга доллар подорожал к евро до 1,3341 доллара за евро против 1,3354 доллара за евро днем ранее на фоне долгового кризиса в Греции. Кроме того, Минэнерго США в среду опубликовало данные о росте запасов нефти в стране на 2 миллиона баррелей, что может свидетельствовать о снижении роста спроса на топливо в США.

Также на цены на нефть влияют негативные данные от Минтруда США. Число первичных заявок на пособия по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 апреля, неожиданно увеличилось на 18 тысяч - до 460 тысяч.

По итогам среды на нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil составила 85,88 доллара за баррель, понизившись на 0,96 доллара на фоне укрепления курса доллара, а также после публикации данных управления по энергетической информации министерства энергетики США о том, что запасы нефти в стране за прошедшую неделю увеличились.