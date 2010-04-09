Цены на бензин в Великобритании достигли рекордного уровня

Цены на бензин в Великобритании накануне достигли рекордного уровня. Как сообщил официальный представитель всебританской организации автомобилистов RAC, стоимость литра бензина на автозаправках достигла 1,2 фунта стерлингов /более 1,8 долл/, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Таким образом, побит прежний рекорд, установленный в июле 2008 г, когда стоимость литра этого топлива достигла 1,19 пенса. "Для автомобилистов наступил черный день", - говорится в заявлении RAC.

Одной из главных причин рекордного роста цен на бензин специалисты называют недавнее повышение правительством налоговой составляющей его стоимости на 1 пенс за литр, передает ИТАР-ТАСС.